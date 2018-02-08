Facebook и Youtube не нашли данных о вмешательстве России в референдум Brexit

Видеохостинг YouTube не нашел доказательств российского вмешательства в референдум по выходу Великобритании из Европейского союза (Brexit) в 2016 году, сообщает Reuters со ссылкой на директора компании по связям с государственными структурами Джунипер Даунс.

Facebook также не приводит подтвержденных данных о вмешательстве России в референдум, передает ТАСС. По словам директора по публичной политике и благотворительной деятельности соцсети Симона Мильнера, проверенные результаты будут после завершения собственного расследования Facebook.

«Что я могу сказать точно, так это то, что в отличие от выборов в США нам по-прежнему не предоставляли никаких отчетов разведки от властей Великобритании», — добавил Мильнер. Он отметил, что Facebook не предоставили ни одного объявления или аккаунта, который помог бы сузить область поиска вероятного вмешательства.

Слушания британского парламента по теме фейковых новостей состоялись сегодня в Вашингтоне. Мероприятие прошло в рамках визита в США делегации британского комитета по цифровым технологиям. В нем участвовали представители YouTube, Google, Facebook и Twitter.

Ранее 1 февраля социальная сеть Twitter предупредила около 1,4 млн пользователей о «российской пропаганде». По данным соцсети, обнаружено около 470 тысяч «русскоязычных ботов», которые репостили сообщения президента США Дональда Трампа в период избирательной кампании в 2016 году.

В октябре 2017 года Twitter вместе с Facebook и Google обнародовали данные о вмешательстве России в выборы в США. Как утверждают компании, на политическую ситуацию в Америке должны были повлиять миллионы фальшивых аккаунтов.

В связи с этим британские парламентарии потребовали провести расследование возможного вмешательства Москвы в референдум Brexit.

Поводом для этого стало то, что за 100 минут до окончания регистрации желающих поучаствовать в референдуме о Brexit правительственный сайт перестал работать. Проблему исправили, но была опасность, что несколько десятков тысяч жителей Великобритании не смогли воспользоваться правом голоса. Позже было объявлено, что сайт подвергся хакерской атаке.

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза прошел 23 июня 2016 года: идею поддержали 51,9% избирателей. Королева страны Елизавета II также одобрила законопроект, за него проголосовал парламент.