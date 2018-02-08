В Москве напротив здания МИДа появится памятник Евгению Примакову

Напротив здания Министерства иностранных дел (МИД) России на Смоленской-Сенной площади установят памятник государственному и общественному деятелю Евгению Примакову, который возглавлял ведомство в 1996-1998 гг, сообщает Интерфакс.

Решение было единогласно принято на заседании комиссии по монументальному искусству при Московской городской думе. Автором памятника стал скульптор Георгий Франгулян, создавший памятник поэту Булату Окуджаве на Арбате в Москве и надгробие на могиле Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище.

«Это дар городу Москве. Москва получает в подарок произведение всем известного вам автора», — отметил председатель комиссии Игорь Воскресенский.

Деньги на памятник выделит благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» миллиардера Алишера Усманова.

Ранее в ноябре 2016 года была установлена доска на доме в Скатертном переулке, где Примаков жил последние годы. Ее создали народный художник России, скульптор Александр Рукавишников и архитектор Алексей Кочаковский.

Евгений Примаков умер 26 июня 2015 года в возрасте 86 лет. Он возглавлял российское правительство с сентября 1998 по май 1999 года, до этого два года руководил Министерством иностранных дел России.

За несколько лет работы на этом посту он объездил практически весь мир. Во внешней политике Примаков стал автором стратегии «многополярности».