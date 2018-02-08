В Краснодарском крае задержали студента, затушившего сигарету об икону

В Краснодарском крае студента Егора Гришина, который затушил сигарету об икону церкви, задержало главное управление МВД России по региону, сообщает Интерфакс.

В пресс-службе ведомства рассказали, что студент задержан по подозрению в неповиновении законному распоряжению полиции (ст. 19.3. КоАП). В МВД также отметили, что юноша сделал это ради популярности в социальных сетях.

«Проверка будет продолжена. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, если своими действиями задержанный оскорбил чувства верующих», — сообщил собеседник агентства.

8 февраля полиция начала проверку после того, как 18-летний Егор Гришин, учащийся Краснодарского монтажного техникума, опубликовал в Instagram фотографию, на которой он тушит сигарету об икону на входе в храм святого архангела Михаила в станице Мартанская.

Сам Гришин вскоре после публикации удалил аккаунт в соцсети. Он утверждает, что не осквернял икону, а снимок — фотомонтаж. Однако настоятель храма отметил, что на иконе действительно есть повреждения от сигареты.