CAS подтвердил запрет на участие в Олимпиаде 47 россиянам

Выездное отделение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонило 45 апелляции российских спортсменов и двух тренеров, которые пытались оспорить недопуск к участию в Олимпийских играх 2018. Об этом говорится в решении CAS.

Группа арбитров пришла к выводу, что критерии Международного олимпийского комитета (МОК) не являются неприемлемыми или дискриминационными.

Россиянам была предоставлена возможность выступить на Играх под олимпийским флагом, чтобы «соблюдать баланс и в интересах отдельных атлетов из России», несмотря на приостановление членства Олимпийского комитета России (ОКР).

Кроме того, критерии МОК должны рассматриваться не как санкция, а как заключение о соответствии требованиям, заявило выездное отделение CAS, которое также не нашло нарушений в работе комиссии МОК.

В выездное отделение суда входила группа арбитров из трех человек: председатель Кэрол Робертс из Канады, Бернхард Велтен из Швейцарии и Зали Стеггалл из Австралии.

Напомним, 6 февраля 13 российских спортсменов и два тренера оспорили в CAS невыдачу приглашений на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Еще 32 российских спортсмена также подали новые иски в CAS с требованием обязать комитет пересмотреть свое решение.

МОК не допустил сборную России к участию в Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году из-за допингового скандала. Спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом. Национальный флаг и гимн будут использованы только во время церемонии закрытия Игр.