Экс-губернатора Сахалинской области Хорошавина приговорили к 13 годам лишения свободы

Южно-Сахалинский городской суд приговорил бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина 13 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 500 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Кроме того, суд приговорил заместителя экс-губернатора Сергея Карепкина к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в размере четыре млн рублей, советника губернатора Андрея Икрамова к 9,5 годам в колонии строгого режима со штрафом 171 млн рублей.

Штраф в 2,5 млн рублей также получил министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия области Николай Борисов.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, добытых преступным путем).

«Как установлено в суде, Хорошавин, Карепкин, Икрамов и Борисов с 2011 по 2015 гг. систематически получали от предпринимателей Сахалинской области взятки за право выполнения работ по государственным контрактам, получение субсидий из бюджета, своевременную оплату выполненных работ. Всего сообщники получили около 450 млн рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, в сообщении отмечается, что сторона обвинения «в целом удовлетворена данным решением». Гособвинение просило суд приговорить бывшего губернатора Сахалина к 13 годам колонии строго режима.

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Ранее Следственный комитет сообщил, что при обыске у экс-губернатора Сахалина нашли 1 млрд рублей в разных валютах и ручку за 36 млн рублей.

Хорошавин в ходе дачи показаний заявил, что никакого миллиарда «под кроватью и ручки» у него не было. Как считает экс-губернатор, дело против него сделали «на коленке», а приговор уже написан.

Экс-губернатора Сахалина задержали в марте 2015 года прямо на рабочем месте. Следствие по уголовному делу длилось два года, суд начался в марте 2017-го.