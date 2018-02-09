Собчак назвала «абсолютно бесполезным» молитвенный завтрак с Трампом

Кандидат в президенты России Ксения Собчак посчитала, что молитвенный завтрак с участием президента США Дональдом Трампом «абсолютно бесполезный и бессмысленный», сообщает русская служба новостей «Би-би-си».

«Нет никакой мысли у всех этих выступлений. Сидят люди, которые даже не могут пообщаться между собой. (…) За счет того, что бесконечно идет поток официальных, ничего не значащих речей, никто не может между собой поговорить», — сказала Собчак.

Кроме того, кандидат в президенты рассказала, что провела «разные встречи и разговоры» в кулуарах, говорить о неофициальной части поездки она отказалась. При этом источник издания заявил, что Собчак на завтраке провела всего «пять минут» из-за плотного графика.

По словам собеседника «Би-би-си», Собчак якобы встретилась с «авторами санкционных списков» и «кремлевского доклада» (их составлял Минфин США — прим.ред.).

По последней информации, на молитвенный завтрак поехали около 50 россиян, при этом главы трех думских комитетов отказались участвовать в нем из-за публикации «кремлевского доклада».

Молитвенный завтрак в Вашингтоне проходит с 1952 года. Его организовывает конгресс США совместно с христианской организацией Fellowship Foundation.

На него приглашают знаковых политиков, бизнесменов, членов общественных и религиозных организаций. Всего около трех тысяч человек из нескольких десятков стран.

“Let us seek to build a more just and peaceful world where every child can grow up without violence, worship without fear, and reach their God-given potential.”



WATCH: @POTUS's full remarks to the National Prayer Breakfast - Part 2. https://t.co/nzwO0Cnz2D pic.twitter.com/fdAVQUnrJb — Fox News (@FoxNews) February 8, 2018

В этом году на него также приехали президент Гватемалы Джимми Моралес, глава Косово Хашим Тачи, латвийский лидер Раймонд Вейонис и первая леди Руанды Жаннет Кагаме.