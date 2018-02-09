Предприятия российского ОПК атаковали хакеры из SonXY

Хакерская группировка SonXY атаковала 17 компаний оборонно-промышленного комплекса из России, США, Японии, Белоруссии, Казахстана, Украины и других стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад экспертов из Positive Technologies.

По информации специалистов, главной целью кибератак был шпионаж. Вредоносное ПО рассылалось при помощи целевой фишинговой рассылки. Тема рассылки обычно была связана с политикой или военной сферой.

«Используемое вредоносное ПО после попадания в корпоративную систему жертвы позволяло злоумышленникам не только скрыто следить за пользователями, но и удаленно контролировать зараженную систему», — говорится в сообщении.

Эксперты добавляют, что в сентябре 2017 года хакеры стали добавлять в письма ссылку на изображения, проходя по которой жертва незаметно для себя передавала информацию о своем IP-адресе и доступ к программе Microsoft Office.

Напомним, в феврале «российские» хакеры взломали электронные адреса 87 сотрудников военно-промышленных предприятие США, таких как Boeing, Airbus, General Atomics, Lockheed Martin, Raytheon, утверждала Associated Press.

По информации агентства, к атаке причастна группировка Fancy Bears, а ее целью были люди, разрабатывающие беспилотники, ракеты, а также истребители.