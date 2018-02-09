ЦБ отозвал лицензию у московского банка и страховой компании
Центральный банк России отозвал лицензию у московского коммерческого банка «Финансово-промышленный капитал» (ФПК) за неоднократные нарушения закона о противодействии отмыванию денег, сообщается на сайте регулятора.
ЦБ выяснил, что банк проводил теневые валютно-обменные операции, которые не отражались в документах. Ранее Центробанк запретил банку привлекать вклады населения, однако руководству не удалось нормализовать деятельность ФПК.
Кроме того, регулятор отозвал лицензию на осуществление страховой деятельности у компании ООО «Страховая компания «Инвест-Полис», так как компания добровольного отказалась от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.
Напомним, ФПК в рейтинге российских банков по объему активов он, по данным Banki.ru, занимал 293-е место. «Инвест-Полис» основана в 2001 году и зарегистрирована в городе Королеве Московской области.