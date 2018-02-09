В фонде социального страхования Ингушетии опровергли обыски

Сотрудники правоохранительных органов не проводили обыски в фонде социального страхования (ФСС) в Ингушетии. Об этом «Новой газете» рассказали в республиканском ФСС.

«Информация об обысках ложная, просто запрашивали документы в рамках обычной проверки», — сказала собеседница издания. Она также выразила недоумение, почему тема с проверками вызывает такой ажиотаж.

Ранее Интерфакс со ссылкой на источник сообщил, что в республиканском отделении Фонда социального страхования прошли обыски. При этом он добавил, что обыск производили не сотрудники местных правоохранительных органов, а «прикомандированные».

Напомним, Интерфакс уже сообщал о том, что силовики начали обыски и выемку документов в региональном министерстве финансов, министерстве здравоохранения, органах образования, Управлении службы судебных приставов (ФССП), других правоохранительных структурах, включая городские и даже районные подразделениях Дагестана.

При этом «Новой газете» в ФССП заявили, что в управлении судебных приставов «идет нормальный рабочий день». В региональном Минобразования также заявили, что у них обыски никто не проводил.

В пресс-службе регионального Минфина, тоже утверждали, что «ничего не было». «Это стандартная, ежегодная проверка. Это не только у нас, это во всех министерствах. Приезжали в январе, вот почти месяц как», — пояснила сотрудница пресс-службы.

Отметим, «Новая газета» сообщала о том, что в Дагестане с января идет масштабная прокурорская проверка «на соблюдение законности», проводимая по инициативе и.о. главы республики Владимира Васильева. Возглавляет комиссию заместитель генпрокурора России Иван Сыдорук.