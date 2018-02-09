Россия заподозрила террористов ИГ в заработке на онлайн-казино

Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» зарабатывают при помощи онлайн-казино, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам постоянного представителя, в одной из граничащих с Сирией стран пособники террористов «промышляют» похищением средств через подставные интернет-магазины.

Небензя отметил, что объем денежных средств, поступающих в казну ИГ значительно снизился, поэтому террористам приходится искать новые «источники подпитки», среди которых современные технологии.

«По имеющимся у нас данным, к концу 2017 года организация получала не более 2 млн долларов США в месяц от незаконного оборота нефти и газа, тогда как общий доход игиловцев в ближневосточном регионе упал до 3 млн», — сказал постпред.

При этом, согласно исследованию Всемирного банка, в 2016-м году доход ИГ составлял примерно 870 млн долларов, в 2014-2015 годах ИГ могла получать от продажи нефти до 28 млн долларов еженедельно. Общий доход группировки в 2014 году оценивался в 1,9 млрд долларов.