Новая газета

В Краснодаре полиция задержала координатора «Голоса»

Общество

Алиса Кустиковакорреспондент

 
Скриншот видео Гражданского союза Кубани

Утром к координатору движения «Голос» в Краснодарском крае Давиду Канкия пришли сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы. По его словам, сотрудники полиции сообщили, что он подозревается в совершении преступления и его должны проверить по полицейским базам данных. 

Сотрудники полиции составили протокол  о доставлении  по подозрению в совершении преступления. Сейчас мужчину везут в отделение полиции Краснодара.

Руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Евгений Витишко считает, что полиция приехала к Канкии в связи с готовящейся   10 февраля  лекцией  «Настоящая история  выборов на Кубани». Более того, краснодарское отделение «Голоса» активного готовит наблюдателей  на выборах президента России и проводит  регулярные  тренинги.

На место задержания поддержать Канкия выехали гражданские активисты и адвокат Алексей Аванесян. 

Давид Канкия — политолог, председатель краснодарского регионального отделения движения в защиту прав избирателей «Голос». Эксперт «Европейской сети организаций занимающейся наблюдением за выборами» (ENEMO).

Теги:
полиция, задержания, голос, краснодарский край
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