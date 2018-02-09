В Краснодаре полиция задержала координатора «Голоса»

Скриншот видео Гражданского союза Кубани

Утром к координатору движения «Голос» в Краснодарском крае Давиду Канкия пришли сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы. По его словам, сотрудники полиции сообщили, что он подозревается в совершении преступления и его должны проверить по полицейским базам данных.

Сотрудники полиции составили протокол о доставлении по подозрению в совершении преступления. Сейчас мужчину везут в отделение полиции Краснодара.

Руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Евгений Витишко считает, что полиция приехала к Канкии в связи с готовящейся 10 февраля лекцией «Настоящая история выборов на Кубани». Более того, краснодарское отделение «Голоса» активного готовит наблюдателей на выборах президента России и проводит регулярные тренинги.

На место задержания поддержать Канкия выехали гражданские активисты и адвокат Алексей Аванесян.

Давид Канкия — политолог, председатель краснодарского регионального отделения движения в защиту прав избирателей «Голос». Эксперт «Европейской сети организаций занимающейся наблюдением за выборами» (ENEMO).