Потушившего сигарету об икону студента арестовали на девять суток

Егора Гришина, кубанского студента, потушившего сигарету об икону, арестовали на девять суток за неповиновение сотрудникам полиции, сообщает портал «Кубанские новости» и газета «Комсомольская правда Кубань».

Гришин помещен под административный арест по ч.1 ст.19.3 КоАП, уточняют СМИ. Правоохранители также начали проверку по поводу инцидента с иконой.

18-летнего студента задержали 8 февраля в Краснодаре, где он учится в монтажном техникуме, и доставили в Горячий Ключ.

Это произошло после того, как он опубликовал в Instagram фотографию, на которой тушит сигарету об икону. Снимок сделан на входе в храм святого архангела Михаила в станице Мартанская.

Сам Гришин заявил, что не осквернял икону, а снимок — фотомонтаж. Свой аккаунт в Instagram он удалил. Однако настоятель храма отметил, что на иконе действительно есть повреждения от сигареты.