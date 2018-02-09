В Сарове сотрудников ядерного центра задержали за майнинг на работе

В закрытом городе Саров задержали инженеров Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) за майнинг криптовалют на рабочем месте, передает Интерфакс.

Руководитель пресс-службы НИИ Татьяна Залесская подтвердила, что была «попытка несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей в личных целях, в том числе для так называемого майнинга». По ее словам, возбуждено уголовное дело.

Количество задержанных она не уточнила. Что инкриминируют сотрудникам ядерного центра и какое наказание им грозит, пока неизвестно.

«Подобные попытки в последнее время были зарегистрированы в целом ряде крупных компаний, имеющих большие вычислительные мощности. На наших предприятиях они будут жестко пресекаться, это технически бесперспективное и уголовно наказуемое занятие», — сказала Залесская.

Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что инженеры использовали служебный супер-компьютер, чтобы майнить биткоины. Техника не была подключена к интернету, но сотрудники центра нашли способ выйти в сеть. После этого сотрудники управления собственной безопасности ядерного центра пресекли их действия.

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики входит в состав госкорпорации «Росатом». НИИ расположен в закрытом городе Саров Нижегородской области. Сотрудники института разработали первые атомную и водородную бомбы.