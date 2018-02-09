Сторонников Навального в Томске оштрафовали на 282 тысячи рублей

В Томске 12 сторонников оппозиционера Алексея Навального оштрафовали на 282 тысячи рублей за участие в «забастовке избирателей», которая прошла 28 января. Об этом «Новой газете» сообщил участник акции Сергей Чайковский.

Всем задержанным вменяли разные части статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях России (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Чайковского оштрафовали на самую большую сумму — 150 тысяч рублей за повторное участие в несанкционированных митингах. Остальных же оштрафовали на суммы от 10 до 15 тысяч рублей.

По словам Чайковского, 28 января его держали в отделении около пяти часов, всех остальных задержанных — «буквально часа три». Его в тот же вечер доставили в Кировский районный суд, и, по словам Чайковского, судья уже примерно в восемь вечера вынес решение, что он виновен в нарушении части восьмой статьи 20.2 КоАП и назначил штраф.

«Лично я, могу за себя говорить, что я не знал, что это мероприятие несогласованное, то есть, до конца не был в этом уверен. На самом мероприятии ни сотрудники полиции, ни сотрудники администрации города Томска об этом ни разу не заявили», — сказал Чайковский.

Участник «забастовки избирателей» также добавил, что они несогласны с обвинениями, которые им вменяются. Адвокат штаба Навального уже подготовил апелляционную жалобу и подал ее в районный суд, который передаст ее в областной суд Томской области.

«Забастовка избирателей», организованная сторонниками Навального, прошла в нескольких городах России 28 января. Всего на «забастовке избирателей» по России было задержано 350 человек.

Самого Навального задержали на акции в Москве спустя несколько минут после того, как он появился на Тверской. Его отпустили без составления протокола. Однако позднее политик рассказал, что его вызвали на допрос в Следственный комитет, поводом для которого послужил рапорт полицейского. Сотрудник полиции заявил, что Навальный ударил его ногой по колену во время задержания.

Мария Ефимова