Кремль пообещал «принять во внимание» решение CAS о недопуске спортсменов к Олимпиаде

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) не допускать российских спортсменов к Олимпиаде, сообщает РБК.

«Сейчас главное — поддержать наших спортсменов и тех, кто остался на родине, и тех, кто поехал в Корею и будет там выступать», — сказал он, отметив, что сейчас «не время» говорить «какие-то громкие слова про реформирование (олимпийского движения)».

Ранее в пятницу за несколько часов до открытия Олимпиады в Пхенчхане CAS отклонил 45 апелляции российских спортсменов и двух тренеров, которые пытались оспорить недопуск к участию в Играх. По мнению арбитров, Международного олимпийского комитета (МОК) не являются неприемлемыми или дискриминационными.

Напомним, 13 российских спортсменов и два тренера оспорили в CAS невыдачу приглашений на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Еще 32 российских спортсмена также подали новые иски в CAS с требованием обязать комитет пересмотреть свое решение.

В декабре прошлого года МОК решил не допускать сборную России к участию в Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году из-за допингового скандала. Спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом. Национальный флаг и гимн будут использованы только во время церемонии закрытия Игр.