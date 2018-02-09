Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5%

Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,5%, сообщается на сайте регулятора.

Центробанк продолжит снижение ключевой ставки. По оценкам ЦБ, в 2018 году возможно завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике.

«Замедление инфляции способствовало снижению инфляционных ожиданий, которое, однако, остается неустойчивым и неравномерным. При этом необходимо не только дальнейшее снижение инфляционных ожиданий, но и уменьшение их чувствительности к изменениям ценовой конъюнктуры», — сказано в сообщении ЦБ.

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В декабре прошлого года Центробанк снизил ключевую ставку с 8,25% до 7,75% годовых. Ранее Банк России официально объявил конечной целью нейтральную денежно-кредитную политику.

В 2017 году Центробанк снижал ключевую ставку шесть раз.