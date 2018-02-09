Суд Парижа продлил арест Петру Павленскому еще на четыре месяца

Адвокат Доминик Бейретер-Минков и Оксана Шалыгина (справа). Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

В Париже суд продлил арест художнику Петру Павленскому еще на четыре месяца.

Павленский объявил новую голодовку в знак протеста, рассказала «Новой газете» его адвокат Доминик Бейретер-Минков. По словам его супруги Оксаны Шалыгиной, Павленский сидит в тюрьме уже почти четыре месяца, при этом его еще ни разу не допросил следователь.

Адвокат заявила о намерении обжаловать это решение и ожидает, что заседание суда по ее апелляции состоится примерно через три недели.

Истекал первый четырехмесячный срок предварительного содержания Павленского под стражей, в припарижской тюрьме Флери-Мережис (Оксане Шалыгиной, жене акциониста, в начале января разрешили дожидаться приговора вне тюрьмы).

Судья решал, следует ли продлить арест Павленского еще на 4 месяца (это стандартный срок) или можно выпустить его на свободу с обязательством регулярно отмечаться в полиции и не покидать пределы региона.

Напомним, Павленский и Шалыгина обвиняются в «уничтожении чужого имущества общественно опасным способом» — в поджоге здания Банка Франции на площади Бастилии в Париже утром 16 октября. По этому обвинению им может грозить до 10 лет тюрьмы. Художник объяснил свои действия желанием вызвать «революционный пожар по всему миру».