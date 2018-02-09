Наблюдатели рассказали об использовании КПРФ запрещенных агитационных листовок

Ассоциация по защите избирательных прав «Гражданский контроль» заявила, что сторонники КПРФ продолжают распространять запрещенные ранее агитационные листовки в поддержку своего кандидата на выборах президента России Павла Грудинина, сообщается на сайте «Гражданского контроля».

«Представители Ассоциации в качестве общественных наблюдателей присутствовали на митингах, которые проводила КПРФ в Москве и других регионах 3 февраля. Общественники засвидетельствовали факт публичного распространения агитационных материалов», — сказано в заявлении «Гражданского контроля».

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«Гражданскому контролю» также стало известно о том, что в отношении одного из участников митинга в Новосибирске было заведено административное дело по статье 5.12 Кодекса об административных правонарушениях России («Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах»).

В новосибирском штабе КПРФ «Новой газете» сказали, что «что-то такое слышали», но подтвердить или опровергнуть данную информацию не смогли.

Напомним, что ЦИК признал наличие в информационном бюллетене «Правда» признаков предвыборной агитации и незаконности материалов. 26 января он вынес предупреждение КПРФ о недопустимости нарушать правила предвыборной агитации. 7 февраля в псковском штабе Грудинина прошли обыски, но агитационный бюллетень «Правда» полицейские не нашли.

Мария Ефимова