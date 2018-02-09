Координатора краснодарского «Голоса» арестовали на пять суток за неповиновение полиции

Обновлено Рассмотрение в Октябрьском суде прошло без адвоката.

Во всех ходатайствах Давиду Канкия было отказано. Суд вынес решение арестовать координатора «Голоса» на пять суток.

В отношении задержанного утром координатора движения «Голос» в Краснодарском крае Давида Канкия составили протокол о нарушении ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Об этом Новой сообщил адвокат активиста Алексей Аванесян.

По словам адвоката, в протоколе полицейские написали, что Давид Канкия не предъявил паспорт по первому требованию сотрудников правоохранительных органов. Адвокат опроверг заявление сотрудников полиции, пояснив, что задержание может быть связано с запланированным участием Давида Канкия в совещании по выборам, на которое теперь координатору краснодарского «Голоса» едва ли удастся попасть.

По словам Алексея Аванесяна, задержание прошло без понятых, а его самого не пускали к задержанному, о чем адвокат сообщил на телефон доверия ГУВД.

Сейчас Давид Канкия везут в Октябрьский районный суд Краснодара, несмотря на то, что координатора «Голоса» ходатайствовал о переносе рассмотрения дела по месту жительства, — в город Сочи.

К координатору движения «Голос» в Краснодарском крае Давиду Канкия сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы пришли утром 9 февраля. Полицейские сообщили, что он подозревается в совершении преступления и его должны проверить по полицейским базам данных.