В жилом доме Петербурга взорвался газовый баллон
В Петербурге в жилом доме на улице Рапищева взорвался газовый баллон, сообщает «Фонтанка».
Были выбиты стекла на третьем этаже. Известно, что есть пострадавшие. По информации Интерфакса, травмы получили двое рабочих.
Повреждены также и припаркованные рядом с домом автомобили.
Дом еще не сдали в эксплуатацию. В одной из квартир при проведении ремонтных работ с натяжными потолками взорвался газовый баллон.
Источник Интерфакса в службах технического надзора Санкт-Петербурга сообщил, что взрыв произошел в связи с многочисленными нарушениями при проведении ремонтных работ в квартире. Эту же информацию подтверждает источник в скорой помощи.