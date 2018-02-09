Суд рекомендовал приставам разрешить автору «Новой газеты» Али Ферузу покинуть Россию 

Судья Басманного суда Елена Ленская заявила, что Али Феруз имеет право подать заявление судебным приставам с просьбой выехать из России в третью страну при предъявлении соответствующих документов.

Заместитель старшего судебного пристава в межрайонном отделе судебных приставов по административному выдворению города Москва Марина Кукса попросила у Басманного суда разъяснение по второму решению об административном выдворении Феруза.

Ранее суд решил, что Феруз незаконно осуществлял трудовую деятельность на территории страны, оштрафовал его на пять тысяч рублей и постановил выдворить его в Узбекистан. Однако решение о выдворении было приостановлено Европейским судом, который запретил высылать Феруза в страну, где ему грозит опасность.

После заседание в Басманном суде Марина Кукса подтвердила, что теперь у нее нет вопросов к решению суда. В понедельник она готова принять заявление от Феруза.

2 февраля Мосгорсуд изменил другое решение Басманного суда по первому делу (о нарушении правил пребывания иностранного гражданина на территории России) в отношении Али Феруза. Суд постановил, что Феруз может покинуть страну самостоятельно по заявлению, написанному в адрес приставов.

Напомним, что Али Феруз находится в ЦВСИГ — режимном учреждении закрытого типа — уже полгода.