Российского программиста экстрадировали из Испании в США

Испания экстрадировала в США российского программиста Станислава Лисова, передает Интерфакс со ссылкой на адвоката Олега Губарева.

«Станислав Лисов был экстрадирован в США 19 января. Мы использовали все национальные судебные способы защиты, дойдя до Конституционного суда», — сказал Губарев.

Он добавил, что родственники планируют оспорить это решение в Европейском суде по правам человека.

В начале февраля власти Испании экстрадировали россиянина Петра Левашова. Его также обвиняют в киберпреступлениях, связанных с вмешательством в выборы в США в 2016 году. Тогда же МИД России предупредил выезжающих за границу россиян об «охоте», которую якобы устроили США. В ведомстве рекомендовали взвешиавать риски тем, к кому у американских спецслужб могут возникнуть претензии.

Напомним, Лисова, а также других российских программистов Юрия Мартышева и Александра Винника, задержали в 2017 году. Их обвиняют в киберпреступлениях.