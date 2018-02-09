В Германии перенесли премьеру спектакля Кирилла Серебренникова. Причина: арест режиссера в Москве

Премьера спектакля Кирилла Серебренникова «Декамерон» в Deutsches Theater отложена из-за домашнего ареста режиссера, передает РБК со ссылкой на художественного руководителя Deutsches Theater Ульриха Хуона.

Премьера спектакля должна была пройти в мае. Deutsches Theater планирует представить постановку позднее.

«Сейчас не можем сделать премьеру, поэтому немного отложили ее, но обязательно сделаем эту премьеру вместе с Кириллом», — сказал Хуон на пресс-конференции в «Гоголь-центре».

«Гоголь-центр» и Deutsches Theater также объявили об обменных гастролях. На сцене московского театра артисы Deutsches Theater выступят в феврале. А «Гоголь-центр» покажет спектакли Серебренникова «Машина Мюллер» и «Кафка» в Германии в конце марта — начале апреля.

«Причина, по которой мы сейчас здесь, связана с Кириллом Серебренниковым, потому что нас интересовали спектакли, мы видели его постановки в Германии, такими образом возникла связь между нашими театрами. Более полутора лет назад мы посетили этот театр в первый раз, и поняли, что наши театры близки по духу», — добавил он, отметив, что сам Серебренников знает о гастролях.

Напомним, Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа. Его и бывших сотрудников театральной компании «Седьмая студия» обвиняют в хищении денег, выделенных на постановку спектаклей в рамках проекта «Платформа».

Все фигуранты дела, кроме экс-главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, не признают свою вину. Именно на ее показаниях во многом строится обвинение.