Власти Казани отказались согласовать митинг в поддержку татарского языка

В Казани власти не стали согласовывать митинг в поддержку татарского языка. Об этом 8 февраля сообщил портал «Idel.Реалии» со ссылкой на председателя Всетатарского общественного центра Фарита Закиева.

Организаторы планировали провести митинг 18 февраля и предложили властям пять площадок: у театра Камала, около памятника Тукаю на улице Театральная, в сквере Тукая на улице Пушкина, у часов на улице Баумана или на площади у памятника Муллануру Вахитову.

«Учитывая, что на акцию заявлено 300 человек, в связи с тем, что в указанное вами время на территории Казани не будет свободных площадей, на которых было бы возможным обеспечить безопасность участников акции и других граждан, а также в связи с тем, что на площади перед театром Камала идут ремонтные работы, согласование митинга невозможно», — пояснили власти.

Митинг в Казани планировали приурочить к Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля. В рамках праздника участники также планировали обсудить вопросы, связанные с сохранением татарского языка.

Напомним, что Госсовет Татарстана отменил обязательное изучение татарского языка в школах в ноябре 2017 года. Депутаты единогласно проголосовали за проект постановления, предусматривающий добровольное изучение в школах татарского языка в объеме двух часов в неделю.