«Церемонию сократили из-за мороза. Русским — сочувствуют. Вышла только половина наших атлетов». Спецкор «Новой» передает из Пхенчана. Аудио



Спецкор «Новой газеты» Надежда Прусенкова находится в столице XXIII Зимних Игр в Пхенчане. В реплике для читателей она рассказывает детали церемонии открытия: почему на торжественную часть вышли не все, а лишь половина наших спортсменов, как к ним относятся в Корее, что произвело самое большое впечатление на самих корейцев в супершоу, которое дало старт Олимпиаде.

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Более подробно читайте скоро во второй серии «Дневника Надежды» на сайте «Новой». А вот первая.