Суд выдворил из Крыма иностранную журналистку

Суд в Крыму выдворил британскую журналистку Маделайн Роуч с полуострова за то, что она работала без аккредитации МИД России. Сама журналистка утверждает, что приехала просто познакомиться с героями своих публикаций, сообщает «Радио Свобода».

Роуч задержали утром 7 февраля в одном из хостелов Симферополя, суд признал девушку виновной по статье о нарушении иностранцем правил въезда и пребывания в России, а также оштрафовал.

По версии следствия, Роуч без аккредитации и страховки выполняла редакционное задание. Она, по мнению полицейских, сняла и пересылала видео встречи с крымско-татарскими семьями задержанных через мессенджер на телефоне.

Журналистка, которая освещает нарушения прав человека на постсоветском пространстве и о преследованиях крымских татар, настаивала, что полицейские следили за ней.

Она также утверждала, что оформляла медстраховку для получения российской визы. В суде ей ответили, что для Крыма нужна «специальная страховка», сообщает «Радио Свобода».

Кроме того, во время судебного заседания полицейские в качестве вины девушки показали статью с сайта «Аль-Джазира» «Не возвращается ли карательная психиатрия советских времен?». В публикации шла речь о помещении в психиатрический стационар активиста одной из запрещенных в России организаций.