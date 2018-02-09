ФБК потребовал у Генпрокуратуры и СК провести проверку вице-премьера Сергея Приходько

Обновление Вице-премьер Сергей Приходько о публикации Навального: «на такое надо было бы ответить по-мужски». Однако он уточнил, что все же останется «в рамках правового поля». Деятельность Навального вице-премьер назвал попыткой «устроить провокацию и напомнить о себе, сумбурно смешав все возможное и невозможное».

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить деятельность вице-премьера Сергея Приходько. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на заявление ФБК.

Представители ФБК намерены направить аналогичное заявление в письменной форме руководителю управления президента по противодействию коррупции Андрею Чоботову. В качестве основания для поверки они предоставляют свою публикацию.

В ФБК утверждают, что с 5 по 7 августа 2016 года вице-премьер якобы провел несколько дней в обществе с девушками на яхте Elden, принадлежащей ООО «Яхта-клуб Центр», конечным бенефициаром которого «является Дерипаска Валентина Петровна, мать Дерипаски Олега Владимировича». В Фонде уверены, что на яхту в Норвегии Приходько будто бы был доставлен авиарейсом борта M-ALAY.

Авторы публикации настаивают, что Приходько получил «услуги имущественного характера», а так как у него, согласно сведениям о доходах за 2016 год, нет ни воздушного, ни водного судна, «получение услуг имущественного характера осуществлялось незаконно».

Отметим, что после публикации ФБК на нее отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не комментирует ситуацию. Представитель Дерипаски публикацию назвал «заказной кампанией» и «лживыми обвинениями»

«Мы намерены жестко пресекать любые попытки по созданию и распространению лживого информационного потока, используя все юридические возможности», — говорилось в сообщении, опубликованном в социальных сетях, где ограничили доступ для комментирования.

Кроме того, высказалась и «главная героиня» публикации ФБК — так называемая Настя Рыбка, именно на основе ее публикации в инстаграме и книги о соблазнении, построено расследование ФБК. Некоторые свои посты она назвала «троллингом».