Суд заочно арестовал пожелавшего вернуться в Россию из Лондона бизнесмена

Московский районный суд Нижнего Новгорода заочно арестовал адвоката Евгения Рыжова, которого уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Борис Титов занес в список бизнесменов, высказавшихся за возвращение в Россию. Об этом сообщает РБК.

Согласно постановлению суда, решение было вынесено 7 февраля. Из документа следует, что Рыжкову вменяют шесть эпизодов мошенничества, за что ему может грозить срок лишения свободы до трех лет.

В разговоре с РБК Рыжов заявил, что воспринял арест как знак того, «чтобы он даже не думал приезжать». Бизнесмен также рассказал, что после публикация списка его адвокату позвонили следователь, чтобы вызвать на арест Рыжкова.

Во время заседания суда, следователь заявил, что было нарушено условие подписки о невыезде и о надлежащем поведении. Однако, Рыжков уже более полутора лет живет за границей, тогда как подписка о невыезде была выписана в марте 2017 года.

Напомним, Титов назвал имена предпринимателей, в отношении которых в России ведется судебное разбирательство и которые желают вернуться в Россию, 7 февраля.

По словам омбудсмена, работу с преследуемыми в России бизнесменами, находящимися за рубежом, он начал еще в 2017 году, после того как получил первое обращение. Этот список из 16 фамилий он передал в Кремль.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что «здесь какого-то общего подхода вряд ли стоит ожидать» и что каждый случай будет рассматриваться индивидуально.