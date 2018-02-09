Президент Украины подписал указ о противодействии «информационной агрессии» России

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о принятии дополнительных мер по противодействию российской «информационной агрессии», а контролировать его исполнение будет секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова, сообщается на сайте главы государства.

В документе не уточняется, в чем именно заключается суть принятого документа. Однако отмечается, что текст прилагается для служебного пользования.

Таким образом, указ утверждает решение СНБО от 26 января 2018 года «О дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии Российской Федерации».

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении новых санкций против России. Согласно документу, на Украине заблокируют доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники». Более того, доступ закроют ко всем сервисам «Яндекса» сроком на три года.

Кроме того, санкции введены против руководителей российских СМИ, генеральногоа директор «Первого канала» Константина Эрнста, генерального директора ТАСС Сергея Михайлова, главного редактора телекомпании RT (Russia Today) Маргариты Симоньян и других.