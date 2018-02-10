Роскомнадзор потребовал удалить фото из новости «Медиазоны» и «Радио Свобода» про Дерипаску и Приходько

есть продолжение Роскомнадзор внес расследование ФБК о Дерипаске и Приходько в реестр запрещенной информации

Роскомнадзор потребовал удалить фотографии, которыми была проиллюстрированы новости «Медиазоны» и «Радио Свобода» о расследовании Фонда борьбы с коррупцией политика Алексея Навального, посвященном отдыху вице-премьера Сергея Приходько и модели Насти Рыбки на яхте предпринимателя Олега Дерипаски.

Речь идет о коллаже ФБК с изображением Дерипаски и Приходько, а также картой с предполагаемым маршрутом следования яхты бизнесмена.

Сообщается, что накануне Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края внес адрес, по которому находится новость, в реестр запрещенных для распространения в России, сказано в уведомления Роскомнадзора. Согласно решению суда, новость содержит «частные фотографии и видеозаписи с изображениями, а также иной личной информации без прямого или косвенного согласия гражданина, нарушающие права на изображение, конфиденциальность персональных данных и неприкосновенность частной жизни».

Напомним, что ФБК опубликовал расследование 8 февраля. В нем говорилось о совместной поездке Дерипаски и Приходько, что политик считает взяткой высшему должностному лицу.

Дерипаска написал в инстаграме, что заявления Навального не имеют отношения к действительности, «являются плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации».

Приходько заявил, что на публикацию Навального «надо было бы ответить по-мужски». Однако он уточнил, что все же останется «в рамках правового поля».

ФБК обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить деятельность вице-премьера.