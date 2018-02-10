Израиль сбил иранский беспилотник

Израильские военные перехватили запущенный с территории Сирии иранский беспилотник, который пересек границу Израиля. Об этом сообщает издание Haaretz.

«Мы обнаружили иранский беспилотник, который взлетел с территории Сирии. Дрон был идентифицирован нашими системами и сбит вертолетом. Иранский беспилотник упал на нашей территории и находится в нашем распоряжении», — рассказал пресс-секретарь израильской армии Ронен Манелис.

По данным издания, военные Израиля сочли инцидент провокацией и в ответ «атаковали иранские цели в Сирии». Из-за сработавших сирийских средств ПВО в нескольких районах Израиля включились сирены воздушной тревоги — в частности, в северном городе Бейт-Шеан, а затем в его окрестностях и на Голанских высотах.

В ходе атаки Израиль потерял один истребитель F-16 в северной части страны, оба пилота катапультировались и были доставлены в госпиталь в стабильном состоянии.