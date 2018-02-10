Роскомнадзор внес расследование ФБК о Дерипаске и Приходько в реестр запрещенной информации

Роскомнадзор внес в реестр содержащих запрещенную к распространению информацию ресурсов расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального о «неформальных переговорах» бизнесмена Олега Дерипаски зампредседателя правительства Сергея Приходько на сайте оппозиционера, а также страницу на ютьюбе с роликом про это. Об этом сообщает сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров.

«Ни решения, ни заседаний, ни какой-либо-информации по делу 2–572/2018 на сайте „суда“ нет. Из номера видно, что оно гражданское или административное и было открыто буквально вчера», — пишет Албуров.

BRKNG. "Суд" включил в "реестр запрещенной информации" не только новости про расследование, но и сам текст Навального про расследование и наше видео, у которого уже 2.5 миллиона просмотров pic.twitter.com/ImpaNPSe0s — Георгий Албуров (@alburov) February 10, 2018

Основанием для внесения страниц в реестр стало решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края.

Ранее Роскомнадзор со ссылкой на это же решение требовал удалить от «Медиазоны» и «Радио Свобода» коллаж из новости про это же расследование.

8 февраля ФБК опубликовал расследование, в котором утверждалось, что вице-премьер Приходько и бизнесмен Дерипаска проводили переговоры на яхте предпринимателя у берегов Норвегии. Это выяснилось благодаря снимкам в инстаграме и книге Насти Рыбки, которая сопровождала мужчин в той поездке.

Дерипаска написал в инстаграме, что заявления Навального не имеют отношения к действительности, «являются плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации».

Приходько заявил, что на публикацию Навального «надо было бы ответить по-мужски». Однако он уточнил, что все же останется «в рамках правового поля».

ФБК обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить деятельность вице-премьера.