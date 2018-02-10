Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи в КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился в Сеуле с Ким Е Чжон, сестрой лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Она от имени брата пригласила главу Южной Кореи «как можно раньше» посетить Пхеньян и провести там двусторонний саммит. Об этом сообщает южнокорейское агентства Yonhap

«Это будет возможно, когда будут созданы необходимые условия», – сказал пресс-секретарь президента Южной Кореи.

Ким Е Чжон посетила президентский дворец вместе с другими членами делегации КНДР, прибывшей в Южную Корею на открытие Олимпиады. В составе делегации также был 90-летний председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам.

Это первый случай посещения членом правящей семьи КНДР президентского дворца Южной Кореи, и первый визит туда высокопоставленных северокорейских чиновников с 2007 года.

Ранее представитель президентской администрации Ким Ый Гем заявил, что Южная Корея надеется на снятие напряженности между двумя странами после визита делегации КНДР во время Олимпийских Игр.

На церемонии открытия Олимпиады спортсмены обеих стран прошли вместе, причем южнокорейский бобслеист Юн Чжон Вон и хоккеистка сборной КНДР Чун Гум Хванг пронесли флаг, на котором был изображен Корейский полуостров.