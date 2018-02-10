Шведская лыжница стала первой победительницей Олимпиады-2018

Шведская лыжница Шарлотт Калла стала первой победительницей зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане, выиграв в женский скиатлоне(7,5 классическим ходом+7,5 коньковым ходом). Об этом сообщается на официальной странице совервнований в твиттере.

10FEB Cross-Country Skiing Ladies' 7.5km + 7.5km Skiathlon

101 크로스컨트리 스키 – 여자 7.5km + 7.5km 스키애슬론



Gold🥇 KALLA Charlotte / SWE 🇸🇪

Silver🥈 BJOERGEN Marit / NOR🇳🇴

Bronze🥉 PARMAKOSKI Krista / FIN🇫🇮



Congratulations!축하합니다!🎉 pic.twitter.com/SLA4NLuEmx — PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) February 10, 2018

Калла финишировала через 40 минут 44,9 секунды после старта. Второе место заняла норвежка Марит Бьорген, отставшая от победительницы на 7,8 секунды. Третьей стала представительница Финляндии Криста Пармаковски, уступившая первому месту 10,1 секунды.

Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, финишировавшая восьмой. Она уступила первому месту 33 секунды. Анастасия Седова пришла 12-я, Юлия Белорукова — 18-я, а Алиса Джамбалова — 21-я.