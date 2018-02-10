Новая газета

Шведская лыжница стала первой победительницей Олимпиады-2018

Спорт

 

Шведская лыжница Шарлотт Калла стала первой победительницей зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане, выиграв в женский скиатлоне(7,5 классическим ходом+7,5 коньковым ходом). Об этом сообщается на официальной странице совервнований в твиттере.

Калла финишировала через 40 минут 44,9 секунды после старта. Второе место заняла норвежка Марит Бьорген, отставшая от победительницы на 7,8 секунды. Третьей стала представительница Финляндии Криста Пармаковски, уступившая первому месту 10,1 секунды.

Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, финишировавшая восьмой. Она уступила первому месту 33 секунды. Анастасия Седова пришла 12-я, Юлия Белорукова — 18-я, а Алиса Джамбалова — 21-я.

Теги:
nt, лыжи, олимпиада
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera