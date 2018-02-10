Израиль закрыл для полетов часть воздушного пространства

Власти Израиля закрыли значительную часть воздушного пространства страны из-за начавшихся 10 февраля обстрелов на границе с Сирией, сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление аэропортов Израиля.

«Все воздушное пространство к северу от Шфаима закрыто для всех полетов», — говорится в сообщении.

Небольшой населенный пункт Шфаим расположен в центре страны, примерно в 20 километрах севернее Тель-Авива, между городами Герцлия и Нетания.

Авиационные власти уточнили, что на 15–20 минут задержали несколько самолетов, взлетавших из международного аэропорта имени Давида Бен-Гуриона или заходивших туда на посадку. Однако сейчас аэропорт работает в «нормальном режиме».

Ранее стало известно, что в ночь на 10 февраля военные перехватили иранский беспилотник, вторгшийся со стороны Сирии, и в ответ атаковали «иранские цели» на территории соседней страны. Как отметил Reuters, речь шла об «иранских системах управления» БПЛА.

При этом сирийские государственные СМИ писали, что силы ПВО подбили несколько израильских самолетов.

Израильские военные опровергли эту информацию, заявив, что ПВО Сирии подбили не более одного израильского самолета. Речь идет об истребителе F-16.