Прокурором Дагестана стал Денис Попов

Генеральный прокурор России Юрий Чайка, прибывший в Дагестан в рамках рабочей поездки, представил коллективу надзорного ведомства республики нового прокурора Дениса Попова, передает Интерфакс.

Чайка отметил, что указом президента страны Попов назначен на должность прокурора Дагестана на пять лет.

По словам генпрокурора, Попов работает в правоохранительной структуре более 20 лет и за это время проявил себя как порядочный, энергичный и эффективный работник.

На совещании в Махачкале генпрокурор также поручил органам прокуратуры выяснить, на какие средства построены «самые большие дома», принадлежащие, по его словам, чиновникам в республике.

«Необходимо исключить факты замещения должностей государственной и муниципальной служб на основе подчиненности и подконтрольности лицами, состоящими в близких родственных отношениях, участия руководителей госорганов в деятельности коммерческих организаций»,- сказал Чайка.

Напомним, с конца января в Дагестане проводятся масштабные проверки «для проверки состояния законности в республике». После нее были арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев, временно исполняющий обязанности премьер-министра Абдусамад Гамидов и ещё ряд высокопоставленных чиновников, а также архитектор Магомедрасул Гитинов.

5 февраля новый руководитель Дагестана Владимир Васильев отправил правительство Дагестана в отставку.