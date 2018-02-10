Серверы Олимпиады в Пхенчхане подверглись хакерской атаке

Серверы Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане подверглись кибератаке во время церемонии открытия Игр, сообщает агентство Yonhap News со ссылкой на организационный комитет.

Как сообщили в Оргкомитете, в результате хакерского нападения была нарушена работа телевидения по протоколу интернета (IPTV) в главном пресс-центре. В связи с этим серверы были временно отключены, что привело к остановке работы официального сайта Олимпиады.

Агентство передает, что из-за неполадок зрители не могли распечатать забронированные ранее билеты на олимпийские соревнования.

Серверы Олимпиады были отключены вечером 9 февраля и востановленны к 8:00 (3:00 по Москве) в субботу. Организаторы отметили, что информация о том, где произошла атака, пока остается неизвестной.

В связи с этим в Южной Корее приняли решение о создании команды для расследования хакерской атаки. В нее вошли специалисты по информационной безопасности и сотрудники министерства обороны страны.

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Ранее 8 февраля в Министерстве иностранных дел России заявили, что американские СМИ готовят вброс «псевдорасследований» о хакерских атаках, связанных с проведением Игр в Пхенчхане. По данным ведомства, они готовят «очередную провокацию».

Церемония открытия Игр-2018 состоялась в Пхенчхане 9 февраля в 14:00 по Москве. В открытии зимней Олимпиады приняли участие 70–75 российских спортсменов.