Силовики объявили о ликвидации двух боевиков в Ингушетии

В Ингушетии уничтожены два боевика, подозреваемые в участии в террористических преступлениях, сообщает Интерфакс со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«В ходе скоротечного боя оба преступника были нейтрализованы. По имеющимся данным, один из них находился в федеральном розыске в связи с участием в боевых действиях на стороне международной террористической организации ИГИЛ (запрещена на территории России — Прим. ред.)», — говорится в сообщении комитета.

По данным ведомства, на требование сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться бандиты открыли огонь. Пострадавших среди участников операции и гражданского населения нет.

Оперативно-разыскные мероприятия проходили сегодня в рамках контртеррористической операции в Назрановском районе Республики Ингушетия.

На месте происшествия были обнаружены два автомата, боеприпасы, гранаты, специальное снаряжение, а также два готовых к применению самодельных взрывных устройства, которые в связи с опасностью были на месте уничтожены сотрудниками ФСБ России.