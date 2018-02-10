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Российский шорт-трекист Елистратов завоевал бронзу на Играх в Пхенчхане

Спорт

 
Семен Елистратов на финише в центре. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российский спортсмен Семен Елистратов занял третье место в соревнованиях по шорт-треку на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает РИА Новости.

Он завоевал бронзу на дистанции 1500 метров, показав результат 2 минуты 10,687 секунды.

Победителем в шорт-треке стал спортсмен из Южной Кореи Лим Хё Чжун (2.10,485). Вторым пришел голландец Шинки Кнегта (2.10,555).

Соревнования зимней Олимпиадыв Южной Корее стартовали 8 февраля. Церемония открытия состоялась на следующий день 9 февраля в 14:00 по Москве. В открытии приняли участие 70–75 российских спортсменов. 

Теги:
пхенчхан, олимпиада, ek
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