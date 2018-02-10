В Забайкалье задержали министра сельского хозяйства и его заместителя за превышение полномочий

Следственный комитет (СК) России по Забайкальскому краю задержал министра сельского хозяйства Михаила Кузьминова и его заместителя Ирину Малакшину по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщается на сайте ведомства.

«Чиновники вводили в заблуждение получателей субсидий и незаконно требовали от них выполнения ряда условий для выделения субсидий», — передает СК.

В МВД России пояснили, что в 2017 году ряду сельхозпроизводителей были выплачены денеженые средства из федерального бюджета на возмещение ущерба от летней засухи. Однако чиновники потребовали, чтобы фермеры из этих выплат погасили займы, выданные им фондом поддержки предпринимателей.

По данным ведомства, Кузьминов и Малакшина нанесели ущерб не менее семи сельхозпроизводителям на общую сумму в размере более 10, 5 млн рублей.

Следственный комитет провел обыски, в ходе которых были изъяты документы, раскрывающие незаконные действия чиновников. В данный момент решается вопрос о мере пресечения задержанных.

Ранее в январе в Дагестане начались масштабные проверки «для проверки состояния законности в республике». После нее были арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев, временно исполняющий обязанности премьер-министра Абдусамад Гамидов и ещё ряд высокопоставленных чиновников, а также архитектор Магомедрасул Гитинов.