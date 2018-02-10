Генпрокуратура обнаружила 70 скрытых преступлений в Дагестане

Генпрокуратура России выявила в Дагестане 70 незарегистрированных преступлений, которые были намеренно скрыты ради улучшения показателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генпрокурора Ивана Сыдорука.

Среди незарегистрированных обнаружены также три преступления террористического характера и два убийства.

«Если посмотреть на цифры официальной статистики, то в республике отмечена тенденция снижения количества зарегистрированных преступлений. Однако это не отражает истинного положения дел», — заявил Сыдорук.

По его словам, для повышения показателей раскрываемости преступлений регистрируются вначале «очевидные», а все остальные «любым путем пытаются скрыть».

В результате проверки комиссия возбудила дополнительно 56 уголовных дел, отметил Сыдорук. Всего Генпрокуратура обнаружила 2431 нарушение закона в республике.

Накануне в Махачкалу с рабочим визитом для контроля над «резонансными» делами приехал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Источник, близкий к правительству Дагестана подтвердил, что он «прилетел в связи с арестами в республике».

Напомним, с конца января в Дагестане проводятся масштабные проверки «для проверки состояния законности в республике». После нее были арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев, временно исполняющий обязанности премьер-министра Абдусамад Гамидов и ещё ряд высокопоставленных чиновников, а также архитектор Магомедрасул Гитинов.