Краснодарское отделение «Голоса» потребовало освободить из-под ареста координатора движения

Краснодарское отделение движения в защиту прав избирателей «Голос» потребовало освободить координатора Давида Канкию, арестованного за неповиновение полиции. Заявление опубликовано на сайте организации.

В документе сказано, что действия сотрудников полиции и судьи Октябрьского районного суда были противозаконными и «являются демонстрацией полного произвола».

Кроме того, арест Канкии члены движения «Голос» считают политически мотивированным. «Мы связываем это решение с текущими выборами президента России и нежеланием властей края допустить на этих выборах квалифицированное общественное наблюдение, предусмотренное законом», — говорится в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы задержали Давида Канкию утром 9 февраля. Полицейские сообщили, что он подозревается в совершении преступления и его должны проверить по полицейским базам данных.

В отделении к координатору «Голоса» предъвили обвинение по подозрению в неповиновении законному распоряжению сотрудников полиции. В постановлении сказано, что он отказался предъявить документы и проехать в отделение.

Сам Канкия утверждает, что документы показал по первому требованию и исполнять распоряжения полицейских не отказывался. В тот же день судья признал его виновным и арестовал на пять суток.