РБК: в правительстве утвердили сроки хранения данных по «закону Яровой»

В Министерстве связи и массовых коммуникаций России согласовали сроки хранения данных абонентов согласно «закону Яровой», передает РБК со ссылкой на источники в ведомстве.

По данным издания, российские сотовые операторы будут обязаны хранить аудиозаписи звонков и СМС-сообщения полгода, начиная с 1 июля, а интернет-трафик, в том числе переписку в мессенджерах, сообщения на электронной почте и историю серфинга, — в течение месяца с 1 октября.

Публикация проекта постановления, по информации источника РБК, произойдет после выборов президента России.

Напомним, «антитеррористические» поправки, известные как «закон Яровой», должны вступить в силу с 1 июля этого года. Как сообщалось ранее, они обязывают операторов связи хранить аудиозаписи разговоров, всю переписку и другие виды коммуникации своих абонентов, чтобы сотрудники правоохранительных органов имели к ним доступ для проведения оперативно-разыскных мероприятий.

19 января вице-премьер Аркадий Дворкович заявил о возможном переносе вступления в силу требований «закона Яровой» на несколько месяцев позже. Собеседник «Коммерсанта» на рынке связи отмечал, что речь идет об октябре 2018 года.