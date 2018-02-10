Россия и Эстония обменялись осужденными за шпионаж гражданами

Эстонского предпринимателя Райво Суси, осужденного в России за шпионаж, обменяли на россиянина Артема Зинченко, обвиняющегося в шпионаже против Эстонии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Департамент полиции Эстонии.

«Обмен произошел на погранпункте Койдула сегодня, 10 февраля, в 10 часов», — сообщили в ведомстве.

По словам адвоката Суси Айвара Пильва, осужденный уже вернулся домой. «На данный момент состояние здоровья Суси хорошее и повода для беспокойства нет», — отметил Пильва.

В декабре прошлого года Московский городской суд приговорил Райво Суси к 12 годам колонии строгого режима.

По словам адвоката бизнесмена, Суси обвиняют в шпионаже в связи с событиями, происходившими в 2004-2007 годах. О каких именно событиях шла речь, не уточнялось.

Ранее в мае 2017 года уездный суд Эстонии приговорил гражданина России Артема Зинченко к пяти годам лишения свободы за незаконное сотрудничество с военной разведкой России.

По версии обвинения, с 2013 до момента задержания россиянин активно участвовал в оперативно-тактической работе, которая была направлена против безопасности Эстонии.