Роскомнадзор заблокировал расследование ФБК из-за иска Дерипаски к Насте Рыбке

Миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) и Алекса Лесли (Александра Кириллова) за распространение информации о частной жизни. Именно это стало причиной блокировки Роскомнадзором расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя бизнесмена.

По его словам, Рыбка и Лесли «в своих социальных сетях разместили частные фотографии, на которых изображен Олег Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни», но сам бизнесмен не давал согласия на разглашение этих данных.

При этом, отмечает представитель бизнесмена, Алексей Навальный не будет ответчиком по иску, «несмотря на то, что он незаконно использовал информацию о частной жизни Олега Дерипаски, смакуя в своем ролике подробности частной жизни и предъявляя голословные обвинения».

«Поскольку СМИ подхватили информационную атаку Навального и стали перепечатывать в нарушение закона частные фотографии и репостить ролик Навального, суд обязал Роскомнадзор блокировать доступ к соответствующим страницам в сети интернет до момента разрешения спора по существу», — пояснил представитель Дерипаски.

Ранее Роскомнадзор внес в реестр содержащих запрещенную к распространению информацию ресурсов расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о «неформальных переговорах» бизнесмена Олега Дерипаски и зампредседателя правительства Сергея Приходько. Также ведомство внесло в реестр страницу с роликом в YouTube и блог оппозиционера, а затем потребовало от ряда СМИ удалить фотографии бизнесмена.

Напомним, в расследовании ФБК, которое было опубликовано 8 февраля, говорилось о совместном отдыхе Дерипаски и Приходько на яхте в Норвегии, что Навальный посчитал взяткой высшему должностному лицу. Расследование строилось на снимках из инстаграма и книге Насти Рыбки, которая сопровождала мужчин в той поездке.

ФБК обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить деятельность вице-премьера. В свою очередь, миллиардер Дерипаска заявил, что заявления Навального не имеют отношения к действительности, «являются плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации».