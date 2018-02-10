Путин попросил Нетаньяху избегать новых противостояний после ударов Израиля по Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху действия израильских военно-воздушных сил на территории Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Российская сторона высказалась за то, чтобы избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе», — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации агентства, в ходе разговора премьер Израиля и Путин договорились о координации военных действий между армиями.

Ранее в Минобороны США поддержали право Израиля на защиту своих территорий. В пресс-службе ведомства отметили, что Америка стремится к «более значительным международным усилиям по борьбе с вредоносной деятельностью Ирана». Кроме того, в Минобороны отметили, что США не участвовали в этой военной операции.

Напомним, в ночь на 10 февраля израильские военные перехватили иранский беспилотник, вторгшийся со стороны Сирии, и в ответ уничтожили иранский пункт контроля беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Позднее сирийская противовоздушная оборона (ПВО) запустила несколько зенитных ракет по израильскому истребителю F-16, вслед за чем израильские самолеты нанесли удары по 12 позициям в Сирии. Среди них — три сирийских батареи ПВО и четыре иранских военных пункта.

Командующий ВВС Израиля генерал Томер Бар отметил, что израильские удары по целям в Сирии стали «полным операционным успехом». По его словам, военные действия были крупнейшей атакой на сирийские системы ПВО со времен Первой ливанской войны 1982 года.

С 2011 года в Сирии идет гражданская война. Иран ведет боевые действия на стороне армии президента Башара Асада.