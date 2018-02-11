Медведева с мировым рекордом выиграла короткую программу в командном турнире ОИ по фигурному катанию
Российская фигуристка Евгения Медведева с мировым рекордом заняла первое место в короткой программе в рамках командного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане. Она набрала 81,06 балла, сообщает Олимпийский комитет России.
Мировой рекорд фигуристки Евгении Медведевой на Олимпийских играх в фотографиях👉 https://t.co/wAmrcY53B9 pic.twitter.com/oXL6l5yKZS— Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 11, 2018
Второе место заняла итальянка Каролина Костнер (75,10), третье — представительница Канады Кейтлин Осмонд (71,38).
Победа Медведевой принесла сборной России 10 баллов. Теперь российская команда по фигурному катанию имеет в сумме 31 очко. Таким образом, российские фигуристы вышли на второе место в командном турнире на Олимпийских играх.
Медведева не будет выступать в произвольной программе в рамках командного турнира фигуристов, сообщил Олимпийский комитет России. Вместо нее выступит Алина Загитова.
11 февраля пройдет произвольная программа в соревновании спортивных пар. На ней выступят пять команд — Канады (35 очков), России (31), США (29), Японии (26) и Италии (26). Россию представят фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт.
Финал командного турнира по фигурному катанию состоится 12 февраля.