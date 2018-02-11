«Мемориал» сообщил о сносе дома Титиева в Курчалое

Власти решили снести 37 частных домов в районном центре Курчалоевского района Чеченской Республики, в том числе дом арестованного правозащитника Оюба Титиева, ради строительства торгового центра. Об этом сообщает правозащитный центр «Мемориал».

Хозяева домов узнали, что строительство намечено именно там, где стоит их собственность, только в 5 февраля, когда сотрудники Курчалоевской администрации прошли по домам и созвали их хозяев на сход у мечети.

«Дома сносятся без предварительного согласования с их хозяевами. Выкуп земель и домов не осуществлялся. Во всяком случае, об этом никому из хозяев сносимых домов ничего не известно», — говорится в сообщении.

12 февраля жильцы должны освободить дома. Начало строительства торгово-развлекательного центра намечено на 1 марта.

Семьям из сносимых домов представители комиссии устно пообещали в будущем (без указания конкретных сроков) предоставить жилье, но — без указания площади, благоустроенности и места, где это жилье находится.

«Никто не посмел протестовать. Никто не посмел задать вопрос о правовых основаниях подобных действий властей. Люди безропотно начали искать места, куда они смогут выехать и вывезти свое имущество — к родственникам, на съемное жилье», — уточняет «Мемориал».

Напомним, что главу грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева задержали 9 января. Его обвинили в хранении марихуаны. Спустя несколько дней, 11 января решением Шалинского районного суда он был арестован.

Согласно показаниям самого Титиева, пакет с наркотиком ему подбросили в машину сотрудники ДПС, задержавшие его. В Курчалоевском РОВД, куда был доставлен Титиев, от него требовали признательных показаний, однако он отказался их давать.

Позднее известные правозащитники обратились в Следственный комитет, МВД и Генеральную прокуратуру с просьбой взять под контроль ситуацию с «Мемориалом».

Кроме того, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила передать из Чечни дело Титиева в главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. По ее мнению, «это будет способствовать большей объективности и вызовет большее доверие в обществе».