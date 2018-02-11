В Минсельхозе Забайкалья прошли обыски после задержания бывшего главы министерства

Следователи проводят обыски в министерстве сельского хозяйства Забайкальского края после того, как накануне по подозрению в превышении должностных полномочий был задержан теперь уже бывший руководитель ведомства Михаил Кузьминов. Об этом сообщается на сайте управления СК по региону.

«Несколько следственных групп проводят обыски в кабинетах министра, четырех его замов, бухгалтерии и других. Будут изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела», – сказал пресс-секретарь регионального следственного управления СК Егор Марков.

Напомним, что министра сельского хозяйства Михаила Кузьминова и его заместителя Ирину Малакшину задержали накануне. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий) и ч. 2 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб).

После возбуждения уголовного дела Кузьминов подал заявление об увольнении.

По версии следствия, в 2017 году ряду сельхозпроизводителей были досрочно выплачены денеженые средства из федерального бюджета на возмещение ущерба от летней засухи. Деньги должны были пойти на покупку семян, кормов и техники. Чиновники потребовали, чтобы фермеры из этих выплат погасили займы, выданные им фондом поддержки предпринимателей.

Ведомство уточняет, что Кузьминов и Малакшина нанесели ущерб не менее семи сельхозпроизводителям на общую сумму в размере более 10, 5 млн рублей.