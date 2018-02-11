ООН: в Сирии более тысячи мирных жителей пострадали в первую неделю февраля

Количество убитых и раненых в результате авиаударов в Сирии за период со 2 по 9 февраля превысило тысячу человек. Об этом говорится в сообщении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Порядка 230 человек были убиты в результате авиаударов проправительственных сил и их сторонников, всего погибли 277 человек, уточняется в документе. Еще 812 человек, по предварительным данным, получили ранения.

В заявлении отмечается, что это «один из самых кровавых» периодов за время военного конфликта в Сирии. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал стороны конфликта к немедленной и безусловной деэскалации насилия в стране.

«Все заинтересованные стороны несут ответственность и должны соблюдать нормы международного права», — заявил он.

9 февраля правительство Сирии заявило о полном освобождении от террористов провинций Хама, Алеппо и Идлиб. По данным командования вооруженных сил Сирийской Арабской Республики, правительственная армия вместе со своими союзниками «завершили боевые действия и освободили большое количество городов, деревень и ферм в деревнях в данных провинциях, в том числе аэропорт города Абу-Дахур в Идлибе».